Василенко про 1:4 со «Спартаком»: «Факел» любому индивидуальному мастерству обязан противостоять. Мы опаздываем»

Главный тренер подвел итоги матча Мир со (1:4).

«Плохо, что мы проиграли и пропустили четыре мяча. Мы понимали, где мы ошиблись в индивидуальной и групповой дуэли. Сложность в том, что на исправление ошибок нет времени, такого быть не должно.

Я против того, что индивидуальное мастерство соперника все решило. Любому индивидуальному мастерству мы обязаны противостоять.

Мы опаздываем. Хочется, чтобы мы действовали быстрее, не допускали сантиметровых ошибок, надо чуть раньше перестраиваться и оказывать давление. Первый, второй и третий голы – нам не хватило чуть‑чуть, чтобы перестроиться.

Пора двигаться дальше, впереди сложный отрезок. Будет Кубок России, затем календарные игры. Надеюсь, восстановимся, все болячки уйдут – и команда продолжит двигаться дальше», – сказал Василенко.