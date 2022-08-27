Василенко про 1:4 со «Спартаком»: «Факел» любому индивидуальному мастерству обязан противостоять. Мы опаздываем»

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Главный тренер «Факела» Олег Василенко подвел итоги матча Мир РПЛ со «Спартаком» (1:4).

«Плохо, что мы проиграли и пропустили четыре мяча. Мы понимали, где мы ошиблись в индивидуальной и групповой дуэли. Сложность в том, что на исправление ошибок нет времени, такого быть не должно.

Я против того, что индивидуальное мастерство соперника все решило. Любому индивидуальному мастерству мы обязаны противостоять.

Мы опаздываем. Хочется, чтобы мы действовали быстрее, не допускали сантиметровых ошибок, надо чуть раньше перестраиваться и оказывать давление. Первый, второй и третий голы – нам не хватило чуть‑чуть, чтобы перестроиться.

Пора двигаться дальше, впереди сложный отрезок. Будет Кубок России, затем календарные игры. Надеюсь, восстановимся, все болячки уйдут – и команда продолжит двигаться дальше», – сказал Василенко.

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