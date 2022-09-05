«Локомотив» не ищет главного тренера и сделает ставку на Циннбауэра (Иван Карпов)

«Локомотив» не планирует приглашать нового главного тренера.
Сегодня в отставку был отправлен Марвин Комппер.
Появилась информация, что московский клуб может пригласить Игоря Осинькина или Сергея Юрана.
Однако, по информации журналиста Ивана Карпова, «Локо» не будет искать нового тренера.
Клуб сделает ставку на Йозефа Циннбауэра, который был назначен главным тренером в июне этого года.
Отмечается, что Циннбауэр ставит в «Локомотиве» другой футбол по сравнению с тем, в который команда играла при Комппере, который хоть формально и не был главным тренером, но при этом отвечал за подготовку к матчам.