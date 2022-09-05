«Локомотив» не ищет главного тренера и сделает ставку на Циннбауэра (Иван Карпов)

«Локомотив» не планирует приглашать нового главного тренера.

Сегодня в отставку был отправлен .

Появилась информация, что московский клуб может пригласить или .

Однако, по информации журналиста Ивана Карпова, не будет искать нового тренера.

Клуб сделает ставку на , который был назначен главным тренером в июне этого года.

Отмечается, что Циннбауэр ставит в «Локомотиве» другой футбол по сравнению с тем, в который команда играла при Комппере, который хоть формально и не был главным тренером, но при этом отвечал за подготовку к матчам.