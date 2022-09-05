Винисиус получил испанское гражданство. В заявке «Реала» освободилось место для легионера не из Евросоюза

Вингер «Реала» Винисиус получил испанское гражданство.

Бразилец присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. С тех пор он проживает в Испании на постоянной основе.

Два года назад вингер сдал два необходимых для получения паспорта экзамена – по испанскому языку и по культуре страны.

Благодаря тому, что у Винисиуса теперь есть испанский паспорт, в заявке освободилось одно место для потенциального новичка из страны, не являющейся членом Евросоюза.

Сейчас в составе команды два таких футболиста: Родриго и .

Согласно правилам Ла Лиги, клубы могут иметь в составе по пять игроков не из Евросоюза, однако в заявку на матч можно включить не более трех таких игроков.