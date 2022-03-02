Лоськов назначен и. о. главного тренера «Локомотива»

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Дмитрий Лоськов стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

Об этом сообщил спортивный директор железнодорожников Томас Цорн.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера.

Марвин Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам», – сказал Цорн.

Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010-го по 2013-й. Он работает в тренерском штабе команды с 2016 года.

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