Рой Кин: «Победа над «Арсеналом» – еще одно серьезное заявление «МЮ»

Рой Кин отметил важность победы над «Арсеналом» (3:1) для «Манчестер Юнайтед».

«Крайне важная победа для . Мне нравится дух и характер этой команды, которые я заметил у нее в последние недели. Во втором тайме «МЮ» отлично играл на контратаках и мог забить больше.

Полагаю, команда вновь обрела импульс, появился оптимизм. Победа над – еще одно серьезное заявление. Именно такого ты и ждешь от «Манчестер Юнайтед».

Пару недель назад «МЮ» обыграл , и тогда мы задавались вопросом, смогут ли они подтвердить этот результат. У них это получилось.

Трансферное окно закрылось, так что истории с уходом Роналду больше не донимают. Команда двигается дальше, и это здорово», – сказал бывший капитан «МЮ».

«МЮ» уже играет в футбол Тен Хага, но короткими отрезками. Помогают точные замены – этого хватило для победы над «Арсеналом»