Рой Кин: «Артета не умеет проигрывать. Он говорит о том, чего не сделал «Арсенал», о судьях, а не отдает должное «МЮ»

Экс-хавбек Рой Кин оценил высказывания из .

«Красные дьяволы» обыграли «канониров» со счетом 3:1 в 6-м туре чемпионата Англии.

«Слушайте, хватит с меня всех этих оправданий. Артета не умеет проигрывать с достоинством, как и мы все, впрочем.

Он дает интервью после игры и должен был бы отдать должное «МЮ». Но он этого не делает. Он говорит о том, чего не сделала его команда, о судьях. Хватит искать оправдания, ты проиграл со счетом 1:3.

Ладно, комплименты – вам, а нам отдайте три очка», – сказал Кин.