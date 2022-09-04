Андрей Мостовой: «Дзюба не говорил игрокам «Зенита», что уходит. Молча вышел из чата»

рассказал, что не попрощался с игроками «Зенита» перед уходом из клуба.

– Следишь ли ты за бывшими зенитовцами в Турции – Артемом Дзюбой, Ярославом Ракицким, ?

– Недавно листал каналы на телевизоре и наткнулся на матч его новой команды. Как ее?

– .

– Ага. Вижу – и Артем играет, и Ярик. Увидел гол Дзюбы. Артем же хотел играть за границей – и уехал. Мага, кстати, тоже.

– Ты с кем-нибудь из них общался после ухода?

– С Магой. Мы же с ним в принципе хорошо общаемся, в Москве в одном доме живем. Когда Мага подписал контракт, пообщались немного. Он мне сказал, чтобы я никому не отдавал свое место в основе.

– Ты не удивлен, что Оздоев и Дзюба так долго оставались без клуба?

– Удивлен. По российским меркам это топ-игроки. Но Магу подкосила прошлогодняя травма очень сильно – разница ощущается. А Артему, наверное, непривычно будет из-за разницы в финансах. Может, в этом проблема была.

– А ты не помнишь, как они прощались? Кто-нибудь хоть проставился?

– Дзюба же на следующий день после последней игры объявил об уходе. Помню, из Нижнего человек пять-шесть напрямую полетело в Москву, в том числе мы с Артемом. Он даже тогда ничего не говорил о том, что уходит. А на следующий день вижу новость об уходе – ничего себе.

– А в командном чате Дзюба хоть написал что-то на прощание?

– Нет, молча вышел из чата, – сказал полузащитник .