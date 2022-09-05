Степашин о «Динамо»: «Йоканович делает все, что может, с таким составом. У нас все впереди»

оценил победу «Динамо» над «Уралом» (2:1) в 8-м туре Мир .

«Теперь уже точно можно сказать, что это тренерское достижение. Есть ничьи, есть сложные победы.

Кстати, хочу напомнить, совсем недавно [30 апреля] мы тому же «Уралу» проиграли (2:3) и потеряли три очка, которые нам очень пригодились бы в борьбе за второе место. Тогда был другой состав, другой тренер…

А Йоканович сегодня делает все, что может, с таким составом. Хотя у нас все впереди», – сказал член совета директоров .