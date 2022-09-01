Йоканович после 0:2 от «Ростова»: «Задача «Динамо» – попытаться снова дойти до финала Кубка России и выиграть трофей»

отреагировал на поражение от .

Москвичи на выезде уступили ростовчанам (0:2) в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Это первое поражение бело-голубых при сербском тренере.

– В первые 45 минут «Ростов» был сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы спасти игру.

– Второй пропущенный гол – это потеря концентрации, индивидуальная ошибка или еще что-то?

– Да, мы снова пропустили со стандарта. В этом моменте была потеря концентрации. Но я всегда стараюсь искать какие-то позитивные моменты.

Сегодня три футболиста дебютировали в основной команде и впервые попробовали свои силы на таком уровне на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей.

– Можно ли сказать, что молодые футболисты сегодня несколько растерялись на поле?

– Нечасто такое бывает, что в одной игре дебютируют сразу три молодых футболиста. Понятно, что им было непросто в игре против такой мастеровитой команды. Конечно, они могут играть лучше, но главное, что мы посмотрели их в деле и получили важную информацию, которая поможет нам развивать их дальше.

Вполне возможно, если бы следующая игра у нас была не в субботу, а в понедельник, то мы бы выбрали другой состав, но сегодня мы решили дать игровую практику именно этим футболистам.

– Вас сегодня впечатлила игра Игоря Лещука?

– У нас очень высококвалифицированные голкиперы. выступает в чемпионате, а на Кубок мы решили поставить Игоря.

Сегодня, особенно в первом тайме, у него было много работы, и со многими моментами он справился. Я знаю, что он опытный и сильный игрок.

– Что можете сказать в целом о новом формате Кубка?

– Я раньше не сталкивался с такой системой розыгрыша, но формула проведения турнира не находится в моей власти.

Впереди у нас пять матчей группового этапа, в которых мы можем взять 15 очков и попасть в весеннюю часть розыгрыша. Нашей задачей является попытаться снова дойти до финала и выиграть трофей.

– После матча чемпионата вы комплиментарно отзывались об игре «Ростова». Сегодняшний матч укрепил ваше положительное впечатление об этой команде?

– Они играют очень хорошо. Четко просматривается структура игры, которую хочет видеть тренер. Они снова забили нам со стандартов.

Это качественная команда. Думаю, что «Ростов» будет на верху турнирной таблицы в этом году, – сказал главный тренер «Динамо».