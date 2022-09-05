Быстров о «Спартаке»: «Вопрос к Абаскалю: почему в воротах Максименко? Ответственные матчи, дерби – он всегда пропускает»

Владимир Быстров подверг критике и .

Экс-хавбек высказался после матча Мир между красно-белыми и «Зенитом» (1:2).

«Почему в воротах Максименко? Это мой главный вопрос к тренеру. Все ответственные матчи, все дерби – он всегда пропускает. В случае с первым голом сыграл неуверенно. Второй гол – даже не прыгнул. Мог все-таки прочитать, что из той позиции бьют в дальний угол. Но он даже не прыгнул, сел. Непонятно.

Почему Абаскаль не отреагировал на то, что происходило в первом тайме, когда Мостовой разрывал Денисова? Почему он делает какие-то перестановки только после гола?

Селихов более уверенный, на мой взгляд. В топовых матчах он не пропускает. А Максименко – все время: с ЦСКА – под рукой, над рукой…» – сказал Быстров в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на .