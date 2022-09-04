Максименко, Промес, Соболев, Игнатов и Литвинов – в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал состав на матч с «Зенитом» в 8-м туре Мир .

По решению главного тренера Гильермо Абаскаля с первой минуты игру начнут следующие футболисты: Александр Максименко, Даниил Денисов, Никита Чернов, , Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, , Михаил Игнатов, , .

В число запасных попали Александр Селихов, Михаил Волков, Павел Маслов, Николай Рассказов, Леон Классен, Мачей Рыбус, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Кейта Бальде, Виталий Шитов, Даниил Зорин.

Матч начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет