Максименко, Промес, Соболев, Игнатов и Литвинов – в старте «Спартака» на матч с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Мачей Рыбус Роман Зобнин Квинси Промес Александр Селихов Кейта Бальде Никита Чернов Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Николай Рассказов Павел Маслов Александр Соболев Леон Классен Михаил Игнатов Шамар Николсон Даниил Хлусевич Наиль Умяров Данил Пруцев Руслан Литвинов Виталий Шитов Даниил Денисов Михаил Волков Гильермо Абаскаль Даниил Зорин Футбол

«Спартак» опубликовал состав на матч с «Зенитом» в 8-м туре Мир РПЛ.

По решению главного тренера Гильермо Абаскаля с первой минуты игру начнут следующие футболисты: Александр Максименко, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

В число запасных попали Александр Селихов, Михаил Волков, Павел Маслов, Николай Рассказов, Леон Классен, Мачей Рыбус, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Шамар Николсон, Кейта Бальде, Виталий Шитов, Даниил Зорин.

Матч начнется сегодня в 20:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» начнется в 20:00. Промес и Малком в старте. Текстовый онлайн будет

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные