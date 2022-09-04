«Зенит» 18 матчей не проигрывает московским клубам в РПЛ. Петербуржцы обновили свой рекорд

сумел продлить серию без поражений от московских клубов в чемпионате России.

Команда Сергея Семака на выезде одолела (2:1) в 8-м туре Мир РПЛ.

Теперь у «Зенита» 13 побед и 5 ничьих в 18 последних встречах с клубами из столицы.

Сине-бело-голубые обновили свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 беспроигрышных матчей в 1992-1995 годах.

Следующую игру с московской командой «Зенит» проведет в Мир 17 сентября – на выезде с .