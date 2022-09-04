«Рубин» сыграл вничью во втором матче подряд. Команда Слуцкого вела 2:0 по ходу 2-го тайма, но «Алания» отыгралась

«Рубин» сыграл вничью во втором матче подряд.

Команда тренера Леонида Слуцкого поделила очки в игре с «Аланией» (2:2) в рамках восьмого тура .

При этом казанская команда вела со счетом 2:0, начиная с 65-й минуты, но после 80-й минуты пропустила два мяча.

В прошлом туре сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1), но в то же время казанцы продлили серию без поражений в чемпионате до шести матчей (две победы, четыре ничьих).

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков в 8 играх.