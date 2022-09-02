Муллин о Слуцком: «У Викторыча серьезные требования. Он говорит: «Не надо выдумывать: бежишь – беги, бьешь – бей»

поделился мыслями от работы с тренером Леонидом Слуцким.

– На предсезонке вы были лучшим бомбардиром команды.

– Да, в товарищеских матчах вроде бы получалось. И убегал, и забивал. А сейчас, может быть, накопилась какая-то усталость и травма дала о себе знать.

Моменты есть в играх, надо реализовывать. В тех же матчах с «Родиной» и «Кубанью», с «КАМАЗом» тоже со стандарта был момент. Надо выжимать максимум.

– Какие впечатления от работы с Леонидом Викторовичем?

– У Викторыча серьезные требования: всегда работать на максимуме, всегда стараться.

Как форварду, открываться в зоны и работать на спринтах, на скорости, на моих сильных качествах. Он говорит так: «Не надо выдумывать и делать велосипед: бежишь – беги, бьешь – бей», – сказал нападающий казанского клуба.