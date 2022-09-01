Мартин Брэйтуэйт: «Было честью представлять «Барселону». Всегда буду благодарен за поддержку»

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Мартин Брэйтуэйт прокомментировал уход из «Барселоны».

Каталонский клуб сегодня расторг контракт с 31-летним нападающим.

«Для меня было честью представлять клуб. Я всегда отдавал все силы ради болельщиков и клуба и всегда буду благодарен за поддержку», – написал датчанин в твиттере.

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» из «Леганеса» зимой 2020 года и провел за команду 44 матча в рамках Ла Лиги, отметившись 5 голами и 3 ассистами.

Сообщалось, что после расторжения контракта с «Барсой» форвард перейдет в «Эспаньол».

Подробную статистику Брэйтуэйта можно найти здесь.

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