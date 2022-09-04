Николай Валуев: «Желаю «Зениту» такой же крупной победы над «Спартаком», как в Суперкубке»

пожелал «Зениту» победы в матче Мир со «Спартаком».

«Понятно, что «Спартак» – принципиальный соперник , поэтому матч должен получиться очень зрелищным. Дерби двух столиц – это всегда очень интересно.

Я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в свою любимую команду и желаю ей сегодня такой же крупной победы над , как в Суперкубке», – сказал депутат Госдумы.

Напомним, матч за Суперкубок закончился победой «Зенита» со счетом 4:0. Встреча клубов назначена на 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.