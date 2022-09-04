Николай Валуев: «Желаю «Зениту» такой же крупной победы над «Спартаком», как в Суперкубке»

Теги Спартак Зенит Николай Валуев премьер-лига Россия Государственная дума Футбол

Николай Валуев пожелал «Зениту» победы в матче Мир РПЛ со «Спартаком».

«Понятно, что «Спартак» – принципиальный соперник «Зенита», поэтому матч должен получиться очень зрелищным. Дерби двух столиц – это всегда очень интересно.

Я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в свою любимую команду и желаю ей сегодня такой же крупной победы над «Спартаком», как в Суперкубке», – сказал депутат Госдумы. 

Напомним, матч за Суперкубок закончился победой «Зенита» со счетом 4:0. Встреча клубов назначена на 4 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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