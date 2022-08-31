Фофана о переходе в «Челси»: «Мечта. Я здесь, чтобы брать трофеи. ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги – все»

Защитник Уэсли Фофана поделился мыслями после перехода в «Челси» из «Лестера».

«Два последних дня были очень важными для меня, и я очень счастлив. Сегодня утром я тренировался с командой. Все это – мечта для меня. Я очень воодушевлен. Хочется поскорее сыграть за «Челси» – для фанатов и клуба.

Я здесь, чтобы брать трофеи. Лига чемпионов, Премьер-лига, , Кубок лиги – все. Я пришел сюда за победами. Этот клуб создан для того, чтобы брать трофеи, так что я хочу продолжить эту традицию», – сказал защитник.

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