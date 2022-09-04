Месси отдал 18 голевых в 2022 году – больше всех в топ-5 лиг Европы

чаще всех ассистирует партнерам в топ-5 лиг Европы в 2022 году.

Во вчерашнем матче 6-го тура Лиги 1 между и «Нантом» (3:0) аргентинец дважды ассистировал нападающему парижан Килиану Мбаппе.

За счет этих результативных действий число голевых передач, сделанных Месси в 2022 году, достигло 18. Это лучший результат среди всех футболистов, выступающих в топ-5 лиг Европы.

В этом сезоне Месси забил 3 гола и отдал 6 голевых передач в 6 матчах Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.

Месси сделал 20 ассистов за 32 матча Лиги 1. Только Ди Мария достиг этой отметки быстрее в период сбора статистики