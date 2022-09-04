Клопп о 0:0 с «Эвертоном»: «Ливерпуль» заслужил победу, если посчитать моменты. Но если не можешь выиграть дерби, то не проиграй его»

Юрген Клопп поделился мыслями после матча 6-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Эвертоном» (0:0).
«Правило номер один: если ты не можешь победить в дерби, то не проиграй его. Мы могли выиграть, но и проиграть тоже могли – «Эвертон» создал несколько моментов.
Если посчитать общее количество созданных командами моментов, то «Ливерпуль», вероятно, заслужил победу. В концовке был стопроцентный шанс (на 95-й минуте Мо Салах попал в штангу – Sports.ru). Если бы мы забили там, то точно победили бы. Алиссону пришлось сделать два невероятных сэйва, а еще они забили гол, который отменили из-за небольшого, но очевидного офсайда. Так что игра была напряженной, как и всегда.
Мы были готовы бороться после супернапряженной игры, которую провели в среду. Мы старались бороться», – сказал тренер «Ливерпуля».