Тедеско выиграл первый трофей в карьере – Кубок Германии с «Лейпцигом»

впервые в тренерской карьере завоевал трофей.

Под руководством 36-летнего специалиста стал обладателем Кубка Германии, в финале обыграв «Фрайбург» по пенальти. Это первый трофей не только для самого Тедеско, но и для клуба.

Ранее Доменико возглавлял , и . С «Лейпцигом» он работает с конца 2021 года.

«Лейпциг» вышел в ЛЧ, при Тедеско поднявшись с 11-го на 4-е место. «Бавария», «Дортмунд» и «Байер» тоже квалифицировались

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