Тедеско выиграл первый трофей в карьере – Кубок Германии с «Лейпцигом»

Доменико Тедеско впервые в тренерской карьере завоевал трофей.
Под руководством 36-летнего специалиста «РБ Лейпциг» стал обладателем Кубка Германии, в финале обыграв «Фрайбург» по пенальти. Это первый трофей не только для самого Тедеско, но и для клуба.
Ранее Доменико возглавлял «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге». С «Лейпцигом» он работает с конца 2021 года.
«Лейпциг» вышел в ЛЧ, при Тедеско поднявшись с 11-го на 4-е место. «Бавария», «Дортмунд» и «Байер» тоже квалифицировались
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