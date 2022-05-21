Тедеско выиграл первый трофей в карьере – Кубок Германии с «Лейпцигом»

Теги Спартак Шальке бундеслига Германия Кубок Германии Эрцгебирге РБ Лейпциг Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско впервые в тренерской карьере завоевал трофей.

Под руководством 36-летнего специалиста «РБ Лейпциг» стал обладателем Кубка Германии, в финале обыграв «Фрайбург» по пенальти. Это первый трофей не только для самого Тедеско, но и для клуба.

Ранее Доменико возглавлял «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге». С «Лейпцигом» он работает с конца 2021 года.

«Лейпциг» вышел в ЛЧ, при Тедеско поднявшись с 11-го на 4-е место. «Бавария», «Дортмунд» и «Байер» тоже квалифицировались

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные