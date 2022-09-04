подвел итоги матча – (3:0).

«Ощущения положительные. Но нам не хватает передышки, а она нам нужна. Первые 15 минут мы провели немного неудачно. Затем, после паузы, мы увидели великолепную «Барсу». Мы должны были соответствовать их интенсивности.

С 20-й минуты мы доминировали. Счет 1:0 стал результатом перехода. Иногда ты не можешь создать пространство, из-за чего приходится создавать превосходство. Мне нравится позиционная игра, но наши соперники тоже играют. Мы не доминировали до гола.

«Барса» играла на половине поля соперника. Это была очень хорошая командная игра, мы имели моменты забить больше. У нас очень хорошая команда, и мы должны извлечь из нее максимум пользы.

Победить здесь – хорошая примета. Мы находимся в хорошей ситуации. Мы прибавили, но это гонка на длинную дистанцию. О некоторых вещах говорить еще рано. Мы должны быть смиренными», – сказал главный тренер «Барселоны».