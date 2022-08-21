Спаллетти о дубле Хвичи «Монце»: «Славный парень. Он знает, что должен удовлетворить взыскательную публику»

Главный тренер «Наполи» высказался о выступлении .

Полузащитник забил два гола «Монце» (4:0) в матче 2-го тура Серии А.

«У него хорошие навыки, он настоящий профессионал и славный парень. Он очень хорош в игре один на один, знает, где ворота, работает обеими ногами.

Но ему нужно расслабиться. В первые 10 минут казалось, что у него были проблемы, он чувствует огромное давление.

Он знает, что должен удовлетворить взыскательную публику Неаполя. И здорово, что он забил в двух матчах подряд», – сказал Спаллетти DAZN.

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