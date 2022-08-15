Спаллетти о Хвиче: «Квара хорошо прочувствовал игру. Он может играть намного лучше, чем сегодня»

высказался об игре в матче против «Вероны».

Полузащитник «Наполи» забил гол и сделал результативную передачу в матче первого тура Серии А против «Вероны» (5:2).

«Квара хорошо прочувствовал игру, он может играть намного лучше, чем сегодня. Он немного пострадал от персональной опеки соперника, а игрок вроде него должен быть хорош в борьбе.

К тому моменту, как я снял его с игры, у него были некоторые проблемы с мышцами – таково напряжение первого матча в футболке , – сказал главный тренер неаполитанцев.