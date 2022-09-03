Пеп про 1:1 с «Астон Виллой»: «Хорошая игра. «Ман Сити» пропустил после единственного удара в створ»

прокомментировал ничью с (1:1).

«Хорошая игра. Мы пропустили всего один гол после единственного удара в створ за 90 минут. Мы не были достаточно точны в финальной трети и простых вещах, особенно в первом тайме. Могли забить второй гол, когда игра была в наших руках, но не сделали этого.

Мы были лучше после гола. Но нам не хватало точности в передачах, мы упустили несколько моменты, и поэтому не смогли забить. Соперник хорошо защищался, они хорошо организованы и сильны.

Наша игра в защита позволила создать достаточно моментов для взятия ворот, мы хорошо оборонялись, за исключением одного момента. Уокер получил травму и попросил замену. Я не знаю, почему.

Впереди еще много матчей. Каждая игра тяжела – и дома, и на выезде. Мы это знаем», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.