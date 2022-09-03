остался недоволен решением арбитра в матче «Вест Хэм» – .

На 90-й минуте молотобойцы сделали счет 2:2, но арбитр Энди Мэдли после ВАР отменил взятие ворот, посчитав, что был фол на Эдуаре Менди.

«Вы видели! Это скандальное решение, совершенно гнилое со стороны одного из якобы элитных арбитров – это не делает чести и тому, кто помогал ему на ВАР. Невероятное решение против нас.

Мы чувствуем, что отыгрались и сделали счет 2:2. Я в целом поддерживаю ВАР. Но считаю, что вратарь ныряет и симулирует травму – он делал то же самое при первом голе. Судья каким-то образом понял это настолько неправильно, просто невероятно», – сказал главный тренер .