Ван Дейк о 0:0 с «Эвертоном»: «Мы всегда хотим выигрывать, этого ожидает клуб. Мы установили планку так высоко, и должны быть рады этому»

Защитник Вирджил ван Дейк подвел итоги дерби с .

Матч 6-го тура закончился со счетом 0:0.

«У нас были моменты – их спасли перекладина и штанга. У них было два хороших момента, когда Алиссон должен был сделать сэйв и выполнить свою работу – и он выполнил ее фантастически.

Конечно, мы разочарованы, но сейчас мы не можем это изменить. Мы должны работать, готовиться к следующему турниру, и это будет Лига чемпионов.

Мы хотели победить, мы всегда хотим выигрывать матчи. Этот клуб ожидает, что мы будем выигрывать матчи. Мы установили планку так высоко, и должны быть рады этому.

Очевидно, у вас тоже бывают такие моменты, когда все идет не так, как вы хотите. Временами во время матча я думаю, что все идет очень хорошо, а в других моментах такого нет,.

Мы должны извлечь уроки из определенных ситуаций, восстановиться сейчас и быть готовыми к матчу в среду», – сказал ван Дейк.