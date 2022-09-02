Симеоне о том, что Гризманн выходит только после 60-й минуты: «Я – человек клуба и всегда буду им»

ответил на вопрос о малом количестве игрового времени в «Атлетико».

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 млн евро «Барселоне» за него. Как сообщалось, Гризманн надеется, что клубы договорятся о снижении суммы выкупа.

Симеоне на пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедад» задали вопрос об этой ситуации.

«Вы знаете меня десять лет. Я – человек клуба и всегда буду им», – сказал тренер.

В этом сезоне нападающий забил 2 гола, проведя в общей сложности 82 минуты за 3 матча . Полную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?