ЭСК решила, что Карасеву следовало назначить пенальти в ворота ЦСКА на 91-й минуте, Безбородову – удалить Уткина в игре с «Сочи»

ЭСК выявила ошибки в работе и Владислава Безбородова в 6-м туре Мир .

Согласно итогам заседания экспертно-судейской комиссии, Карасев должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА на 1-й добавленной ко второму тайму минуте во время матча команды с «Ахматом» (4:2).

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды на 91-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, малозаметный контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «ЦСКА» Игоря Дивеева в собственной штрафной площади, пытающегося заблокировать полет мяча, являлся наказуемым, так как его дальняя рука от соперника была отставлена от тела и делала его размеры больше», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Таким же образом оценено решение не удалять хавбека «Ростова» на 71-й минуте матча с «Сочи» (2:2).

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Ростов» Даниила Уткина на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве с игроком команды «Сочи» Беканти Ангбаном, по мнению большинства членов комиссии, угрожали здоровью соперника. Подкат с его стороны был совершен на достаточно высокой скорости, и нога соперника была зажата между его ног, что спровоцировало движение на скручивание и излом ноги, итогом чего стала тяжелая травма, полученная игроком «Сочи».

Большинство членов комиссии считает эти действия серьезным нарушением правил игры, за что судья должен был удалить с поля игрока команды «Ростов», – говорится на сайте.

Гендиректор «Ахмата» о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА: «В нашем судействе, трактовках никто разобраться не может. Они сами не могут, думаю»

Ангбан порвал крестообразную связку вследствие подката Уткина. ​Хавбека «Сочи» прооперируют в Барселоне