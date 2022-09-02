«Химки» сменят руководство на следующей неделе. Габулов или Зайцев могут вернуться в клуб

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«Химки» полностью сменят руководство со следующей недели.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб покинут гендиректор Дмитрий Ульянов и глава селекционного отдела Сергей Литвинов», – рассказал источник «Чемпионата».

Главными кандидатами на пост гендиректора «Химок» являются Владимир Габулов и Александр Зайцев, которые уже занимали эту должность ранее.

31 августа член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении Спартака Гогниева на освободившуюся должность.

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