Карло Анчелотти: «АПЛ опережает все лиги. Не знаю, когда это прекратится»

Тренер «Реала» высказался о финансовом превосходстве клубов АПЛ.

«Я не знаю, когда это прекратится. Приблизиться к ним, улучшая качество игры, атмосферу, вводя в эксплуатацию новые стадионы, на которых не будет жестокости, – это цель всех лиг, не только испанской.

АПЛ сильно оторвалась за счет стоимости телеправ. Она опережает все остальные лиги. Там лучше атмосфера, там нет жестокости, стадионы там всегда заполнены, там много современных арен.

У них есть преимущество. Цель остальных лиг должна заключаться в том, чтобы улучшать все те аспекты, что я упомянул», – сказал Анчелотти.

Ла Лига уступила АПЛ, Серии А и Лиге 1 по тратам этим летом – 490,6 млн евро. На «Барсу» приходится 31% от суммы – 153 млн

Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока