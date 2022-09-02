Ла Лига уступила АПЛ, Серии А и Лиге 1 по тратам этим летом – 490,6 млн евро. На «Барсу» приходится 31% от суммы – 153 млн

Только клубы Бундеслиги потратили на трансферы меньше команд из Ла Лиги среди топ-5 лиг.
По ходу летнего трансферного окна испанские клубы потратили на новичков 490,61 млн евро.
Это четвертый результат в Европе. Больше потратили клубы АПЛ (2,172 млрд евро), Серии А (749 млн евро) и Лиги 1 (543 млн евро). Немецкие клубы потратили меньше, чем испанские, – 484 млн евро.
Летом 2021 года испанские клубы потратили 292 млн евро, летом 2020-го – 409,8 млн евро, летом 2019-го – 1,3 млрд евро.
Больше всех в Испании потратила «Барселона». В новичков каталонский клуб вложил 153 млн евро. Это 31% от всех трат испанских клубов этим летом.
Самую крупную сделку осуществил «Реал», потратив 80 млн евро на опорника Орельена Тчуамени, перешедшего из «Монако».