Каррагер о Холанде: «Он может стать величайшим игроком в истории АПЛ. Мы будем ставить его в один ряд с Анри»

считает, что может добиться величия в .

очень хорошо провел трансферное окно. Они потеряли многих игроков атаки, но подписали Альвареса, который уже сейчас выглядит хорошо, и Холанда, который просто великолепен.

Я буду комментировать матч «Ман Сити» с «Астон Виллой». Рад возможности посмотреть на игру Холанда вживую, впервые прокомментировать ее и впервые по-настоящему хорошо понаблюдать за его действиями без мяча.

Мы знаем, что АПЛ получила отличного игрока. Но я думаю, что Холанд – по-настоящему особенный игрок, которого мы будем ставить в один ряд с , когда он перестанет играть в «Манчестер Сити» или в АПЛ.

Этот парень может стать величайшим игроком в истории Премьер-лиги. Он чудесно стартовал. С нетерпением жду возможности посмотреть на него в выходные», – сказал экс-защитник «Ливерпуля».

У 22-летнего нападающего 9 голов и 1 результативная передача в 5 стартовых матчах АПЛ. В двух последних турах чемпионата он забил по три мяча.

Полную статистику Холанда можно изучить здесь.