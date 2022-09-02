Мостовой о матче легенд: «Я фору там многим дам. Не позвали – мне все равно вообще»

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Александр Мостовой не переживает из-за неучастие в матче легенд.

Легенды «Зенита» и «Спартака» сегодня сыграют в Москве.

«Матч легенд? Где-то прошел слух, что я сейчас нахожусь в какой-то непонятной форме, не знаю, откуда это пошло.

Поверьте мне, я фору там многим дам, кто выйдет на поле. Я в прекрасной форме.

Это не моя тусовка, смысл туда напрашиваться? Не позвали, и мне все равно вообще. Там даже на поле необязательно выходить, можно спокойно посидеть на лавке, покричать и посмеяться.

Такой себе уровень. Вообще не расстраиваюсь по этому поводу», – сказал бывший игрок «Спартака».

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