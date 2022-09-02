Сперцян о 4-м месте «Краснодара»: «Могли быть еще выше, выиграй мы у «Факела»

Хавбек «Краснодара» высказался о старте «быков» в сезоне.

После 7 туров южане занимают в таблице Мир 4-е место.

— Как оцените старт в нынешнем сезоне?

— Конечно, довольны. Но были матчи в начале чемпионата, когда мы неудачно сыграли. Это домашняя встреча с . Были вопросы по тому, как сыграли там. Выиграй ту встречу, сейчас могли быть еще выше.

Теперь надо продолжать работать и не обращать внимания на победы и поражения. Да, здорово, что мы выиграли четыре матча из пяти последних в чемпионате. Но это только начало сезона. И еще надо пройти большой путь, чтобы добиться чего-то серьезного.

— На что можно рассчитывать с такой игрой в нынешнем сезоне?

— Работаем, конечно. Хотим выигрывать, побеждать в каждом матче. Хотеть — не вредно. Будем стараться дальше проводить яркие матчи и добиваться того же результата, которого добивались в последних пяти турах.

— За медали РПЛ можете побороться?

— Все возможно. Надо к этому стремиться. У нас сейчас хороший график. Но не могу сказать, что каждая победа дается легко. С тем же «Торпедо» может показаться, что мы спокойно их обыграли. Но этот соперник, хоть и внизу таблицы, очень серьезно придавил нас. Да, мы довольно быстро повели в счете, выигрывали 3:0 во втором тайме, но было непросто. Много ошибались, допускали брак в передачах. Не знаю, с чем это было связано, но после перерыва тяжело двигались. Может быть, усталость.

Но такое надо исправлять, если хотим побеждать дальше, – сказал Сперцян.