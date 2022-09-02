Бельерин перешел в «Барселону». Он расторг контракт с «Арсеналом» и вернулся в родной клуб спустя 11 лет

Защитник Эктор Бельерин стал игроком «Барселоны».
27-летний защитник расторг контракт с «Арсеналом» и присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента.
Соглашение сине-гранатовых с Бельерином рассчитано на один сезон. Отступные – 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» сможет претендовать на 25% от суммы следующей продажи игрока.
Испанец – воспитанник «Барселоны» (2003-2011). За «канониров» он играл с 2013 года, сезон-2021/22 провел в «Бетисе», в системе которого также был на молодежном уровне (2011-2013).
С подробной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Фото: fcbarcelona.es