Бельерин перешел в «Барселону». Он расторг контракт с «Арсеналом» и вернулся в родной клуб спустя 11 лет

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Защитник Эктор Бельерин стал игроком «Барселоны»

27-летний защитник расторг контракт с «Арсеналом» и присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. 

Соглашение сине-гранатовых с Бельерином рассчитано на один сезон. Отступные – 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» сможет претендовать на 25% от суммы следующей продажи игрока. 

Испанец – воспитанник «Барселоны» (2003-2011). За «канониров» он играл с 2013 года, сезон-2021/22 провел в «Бетисе», в системе которого также был на молодежном уровне (2011-2013).

С подробной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

Фото: fcbarcelona.es

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