«Барселона» заключила с Бельерином контракт на год. Документы направлены Ла Лиге (The Athletic)

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Защитник Эктор Бельерин в ближайшее время официально станет игроком «Барселоны».

По данным The Athletic, 27-летний футболист уже подписал контракт сроком на год. Документы отправлены Ла Лиге на регистрацию.

«Арсенал» сможет претендовать на 25% от суммы следующей продажи игрока. Бельерин договорился с ним о расторжении контракта.

Испанец является воспитанником «Барселоны». За «канониров» он играл с 2013 года, сезон-2021/22 провел в «Бетисе», в системе которого также был на молодежном уровне.

С подробной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь

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