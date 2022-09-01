«Барселона» заключила с Бельерином контракт на год. Документы направлены Ла Лиге (The Athletic)

Защитник Эктор Бельерин в ближайшее время официально станет игроком «Барселоны».

По данным The Athletic, 27-летний футболист уже подписал контракт сроком на год. Документы отправлены на регистрацию.

сможет претендовать на 25% от суммы следующей продажи игрока. Бельерин договорился с ним о расторжении контракта.

Испанец является воспитанником «Барселоны». За «канониров» он играл с 2013 года, сезон-2021/22 провел в «Бетисе», в системе которого также был на молодежном уровне.

С подробной статистикой 27-летнего защитника можно ознакомиться здесь.