«Ман Сити» за 18+2 млн евро покупает Аканджи у «Боруссии». Он уже прибыл на медосмотр

Защитник дортмундской переходит в «Манчестер Сити».

По информации Sky Sport Deutschland, футболист уже прибыл в Англию на медосмотр для . Если он пройдет успешно, то препятствий для перехода швейцарца в манчестерский клуб уже не будет.

«Дортмунд» получит за 27-летнего игрока 18 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в соглашении в виде бонусов.

Контракт Аканджи с дортмундским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.