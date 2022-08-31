«Ман Сити» за 18+2 млн евро покупает Аканджи у «Боруссии». Он уже прибыл на медосмотр

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Мануэль Аканджи Футбол

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи переходит в «Манчестер Сити».

По информации Sky Sport Deutschland, футболист уже прибыл в Англию на медосмотр для «Ман Сити». Если он пройдет успешно, то препятствий для перехода швейцарца в манчестерский клуб уже не будет.

«Дортмунд» получит за 27-летнего игрока 18 млн евро. Еще 2 млн евро предусмотрены в соглашении в виде бонусов.

Контракт Аканджи с дортмундским клубом рассчитан до лета 2023 года. 

В прошлом сезоне Бундеслиги защитник провел 26 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные