«Рома» купила хавбека «Олимпиакоса» Камара и продала Диавара «Андерлехту» и Калафьори «Базелю»

«Рома» купила одного игрока и продала двух.
Римляне арендовали до конца сезона с правом выкупа полузащитника «Олимпиакоса» Мади Камара.
По информации Джанлуки Ди Марцио, клуб Серии А заплатит за аренду Камара 1,5 млн, опция выкупа – 11,5 млн. Игрок сборной Гвинеи заработает за сезон 1,2 млн евро, зарплата вырастет до 1,7 млн, если 25-летний хавбек будет выкуплен.
Фото: asroma.com
Также сегодня полузащитник «Ромы» Амаду Диавара перешел в «Андерлехт». Бельгийский клуб заплатит 3 миллиона евро, включая бонусы, а римляне сохранят право на 50% от суммы будущей перепродажи.
Кроме того, защитник «Ромы» Риккардо Калафьори перешел в «Базель». За 20-летнего воспитанника «волки» получат 1,5 млн евро плюс бонусы и сохранят право на 40% от суммы будущей перепродажи.