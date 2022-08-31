«Рома» купила хавбека «Олимпиакоса» Камара и продала Диавара «Андерлехту» и Калафьори «Базелю»

купила одного игрока и продала двух.

Римляне арендовали до конца сезона с правом выкупа полузащитника .

По информации , клуб Серии А заплатит за аренду Камара 1,5 млн, опция выкупа – 11,5 млн. Игрок сборной Гвинеи заработает за сезон 1,2 млн евро, зарплата вырастет до 1,7 млн, если 25-летний хавбек будет выкуплен.

Фото: asroma.com

Также сегодня полузащитник «Ромы» перешел в . Бельгийский клуб заплатит 3 миллиона евро, включая бонусы, а римляне сохранят право на 50% от суммы будущей перепродажи.

Кроме того, защитник «Ромы» перешел в . За 20-летнего воспитанника «волки» получат 1,5 млн евро плюс бонусы и сохранят право на 40% от суммы будущей перепродажи.