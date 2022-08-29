«Рома» продала 19-летнего форварда Афена-Гьяна «Кремонезе» за 7 млн евро

Нападающий Феликс Афена-Гьян перешел из «Ромы» в «Кремонезе».

Трансфер 19-летнего футболиста принес римлянам 7 млн евро, утверждает инсайдер Николо Скира. Права обратного выкупа у команды не будет.

С ганский игрок заключил контракт до 2027 года.

За «Рому» Афена-Гьян провел 22 матча и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: uscremonese.it

«Иногда футбол и люди могут быть дерьмом. Те, кто распустил слухи об ответственности Афена-Гьяна, – настоящие отбросы». Моуринью о травме Вейналдума

Новая мотивация от Моуринью: подарил молодому Афена-Гьяну дорогие кроссовки за первые голы