«Рома» продала 19-летнего форварда Афена-Гьяна «Кремонезе» за 7 млн евро

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Нападающий Феликс Афена-Гьян перешел из «Ромы» в «Кремонезе».

Трансфер 19-летнего футболиста принес римлянам 7 млн евро, утверждает инсайдер Николо Скира. Права обратного выкупа у команды не будет.

С «Кремонезе» ганский игрок заключил контракт до 2027 года.

За «Рому» Афена-Гьян провел 22 матча и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: uscremonese.it

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