Отец Влашича раскритиковал тренеров ЦСКА: «Гончаренко внес неудачные тактические изменения. Тренировки при Березуцком не были интенсивными»

Йошко Влашич, отец полузащитника , раскритиковал тренеров ЦСКА, за который играл его сын.

«В первой половине сезона после приезда в Москву ЦСКА играл в лучший футбол за все три года, которые провел там Никола. Ожидалось, что молодой ЦСКА выстрелит. Этого не произошло.

ЦСКА не смог воспользоваться большим зимним перерывом. Подготовка была плохо продумана, тренер [ ] внес не очень удачные тактические изменения, и вместо того, чтобы весной выиграть чемпионат, ЦСКА потерял несколько важных очков, и их амбициям пришел конец.

В следующем сезоне Никола стал лучшим игроком России, но весной команда снова просела из-за неоднократных ошибок во время зимней подготовки и проиграла борьбу за чемпионство.

Никола понимал, что ему нужно уйти, если он хочет продолжать прогрессировать. Он надеялся, что вообще не вернется в Москву после Евро. Он даже не играл за ЦСКА, а на тренировках занимался со второй командой.

После этого возможный переход в «Зенит» сорвался, переговоры с «Миланом» затянулись. Тренировки в ЦСКА не отличались высокой интенсивностью, тренер [ ] не позволял никому из игроков оставаться после тренировок.

Затем последовала критика в публичном пространстве. В конце концов, Никола отправился в Лондон и подписал контракт с «Вест Хэмом», – рассказал Йошко Влашич.