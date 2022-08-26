Тренер «Ньюкасла» подтвердил переговоры с «МЮ» по Дубравке: «Не хочу терять важных игроков»

Главный тренер высказался о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что манкунианцы готовы арендовать 33-летнего вратаря с правом выкупа за 5 млн фунтов.

«Это не зависит от меня. Не думаю, что он ведет переговоры с .

Хотя между клубами был контакт, обсуждения будут продолжаться. Если говорить про окончательный результат, то я не хочу терять важных игроков состава», – сказал .

В прошлом сезоне словацкий игрок провел 26 матчей в АПЛ и пропустил 35 голов.