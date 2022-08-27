«МЮ» хочет арендовать Дубравку с правом выкупа, «Ньюкасл» – продать. Вратарь сообщил о желании уйти

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка стремится поскорее сменить команду.
По данным журналиста Sky Sports Дхармеша Шета, футболист сообщил клубу о желании присоединиться к «Манчестер Юнайтед».
Клубы сейчас ведут переговоры. «МЮ» хочет арендовать вратаря с опцией выкупа, если тот проведет определенное число встреч. «Ньюкасл» же рассчитывает продать Дубравку или хотя бы отдать в аренду с обязательным выкупом.
В прошлом сезоне голкипер провел 26 матчей в АПЛ и пропустил 35 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.