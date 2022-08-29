Дубравка мечтает перейти в «МЮ», контракт согласован. Его хотят арендовать с правом выкупа за 5 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Мартин Дубравка Футбол

«Манчестер Юнайтед» работает над переходом вратаря Мартина Дубравки из «Ньюкасла».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» стремится сделать 33-летнего голкипера своим следующим новичком. Ожидается, что сегодня «Ньюкасл» даст ответ на предложение об аренде словака с правом выкупа за 5 млн фунтов.

С Дубравкой уже согласовали условия личного контракта. Вратарь попросил руководство «Ньюкасла» отпустить его, так как он мечтает о переходе в «Ман Юнайтед».

В прошлом сезоне Дубравка был основным вратарем «Ньюкасла», но в этом сезоне три матча провел в запасе. Статистику голкипера можно изучить по ссылке.

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