Дубравка мечтает перейти в «МЮ», контракт согласован. Его хотят арендовать с правом выкупа за 5 млн фунтов

работает над переходом вратаря из .

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» стремится сделать 33-летнего голкипера своим следующим новичком. Ожидается, что сегодня «Ньюкасл» даст ответ на предложение об аренде словака с правом выкупа за 5 млн фунтов.

С Дубравкой уже согласовали условия личного контракта. Вратарь попросил руководство «Ньюкасла» отпустить его, так как он мечтает о переходе в «Ман Юнайтед».

В прошлом сезоне Дубравка был основным вратарем «Ньюкасла», но в этом сезоне три матча провел в запасе. Статистику голкипера можно изучить по ссылке.