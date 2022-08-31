Жуниньо о «ПСЖ»: «Чтобы выиграть ЛЧ, надо смотреть на игру «Ман Сити» при потере мяча. Футбол не только забивание голов, нужно смирение»

Жуниньо выразил мнение о том, что «ПСЖ» должен перенять у по игровым параметрам.

«Конечно, приятно видеть, когда забивает пять или семь голов в начале этого сезона.

Но впереди сложные соперники – там будет высокий уровень. Когда вы находитесь без мяча, нужно усердно работать.

Если хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно посмотреть, как «Манчестер Сити» играет при потере мяча. Даже когда это была схема 4-4-2 с Бернарду Силвой и Кевином де Брюйне.

Здесь необходима коллективная ответственность, смирение и признание того, что футбол – это не только забивание голов.

Потому что когда вы будете играть без мяча, соперник может этим воспользоваться. Ведь это зависит от уровня мастерства.

В некоторых матчах Лиги 1 это может сработать, потому что вы создадите очень много голевых моментов. Но в других играх – нет», – заявил бывший игрок сборной Бразилии.