Фофана успешно прошел медосмотр в «Челси». Боэли беспокоил перелом малоберцовой кости у защитника в прошлом сезоне

успешно прошел медосмотр в .

При обследовании, проведенном в Нью-Йорке, у защитника не выявили проблем со здоровьем. В скором времени француза представят в качестве нового игрока лондонской команды, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация о том, что владельца «Челси» беспокоит тот факт, что Фофана пропустил почти весь прошлый сезон из-за серьезной травмы – перелома малоберцовой кости.

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.