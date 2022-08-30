Фофана успешно прошел медосмотр в «Челси». Боэли беспокоил перелом малоберцовой кости у защитника в прошлом сезоне

Уэсли Фофана успешно прошел медосмотр в «Челси».
При обследовании, проведенном в Нью-Йорке, у защитника не выявили проблем со здоровьем. В скором времени француза представят в качестве нового игрока лондонской команды, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее появилась информация о том, что владельца «Челси» Тодда Боэли беспокоит тот факт, что Фофана пропустил почти весь прошлый сезон из-за серьезной травмы – перелома малоберцовой кости.
Подробную статистику 21-летнего футболиста «Лестера» можно найти здесь.