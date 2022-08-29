Фофана сегодня пройдет углубленный медосмотр для «Челси» в Нью-Йорке. Боэли беспокоит серьезная травма, перенесенная Уэсли в прошлом сезоне

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Защитник Уэсли Фофана пройдет углубленный медосмотр перед переходом в «Челси» из «Лестера».

Обследование состоится сегодня. Как пишет RMC Sport, для прохождения углубленных тестов футболист прилетел в Нью-Йорк. Если медосмотр пройдет хорошо, там Фофана и подпишет 6-летний контракт с «Челси».

По данным The Athletic, Уэсли пройдет углубленный медосмотр по инициативе совладельца «Челси» Тодда Боэли, которого беспокоит тот факт, что 21-летний игрок пропустил почти весь прошлый сезон из-за серьезной травмы.

Между «Челси» и «Лестером» достигнута устная договоренность о сумме трансфера. За игрока заплатят 82 млн евро, включая бонусы.

Статистику француза можно изучить здесь.

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