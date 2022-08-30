Широков о чемпионстве «Спартака»: «Могут хоть два раза устроиться «Зениту» по 0:5, но если продолжат собирать очки в тех матчах, в которых должны, может получиться»

оценил шансы на борьбу за чемпионство.

– Первый тайм [матча с ] был достаточно тяжелый. Во втором тайме «Спартак» чуть добавил в движении. Так, как «Факел», в опорной зоне не играют – дали забить два одинаковых гола с линии штрафной.

– «Спартак» пропустил первым. Что не так было в моменте?

– Игрок сборной не контролирует спину и то, что происходит вокруг него. Конечно, забежали сзади и спокойно поразили пустые ворота. У Джикии в этом плане большие проблемы – он не контролирует то, что за спиной.

– Вы считаете, у «Спартака» есть шансы на победу в игре с «Зенитом» и на чемпионство?

– Шансы есть, могут выиграть. Что касается чемпионства, то красно-белые могут хоть два раза устроиться по 0:5, но если продолжат собирать очки в тех матчах, в которых они должны это делать, может получиться. Еще и с тем расчетом, что «Зенитом» не очень удачно играет на выезде, – сказал бывший полузащитник сборной России.