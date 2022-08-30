«Реал» просил Магнуса Карлсена назвать любимым футболистом.

– Ты болельщик «Реала», так что позволь задать тебе серьезный вопрос. Кого ты считаешь величайшим футболистом всех времен? Ты можешь привести аргументы в пользу , Криштиану Роналду, Пеле, Диего Марадоны. Кто первым приходит тебе на ум?

– Я думаю, что довольно трудно привести аргументы в чью-либо пользу, кроме Месси, учитывая его всестороннюю игру. Мне всегда нравился Роналду, но я всегда считал, что Месси лучше.

Я побывал на довольно многих матчах , и они всегда были очень любезны. Единственное – как-то они собирались записать интервью, и они спросили, кто мой любимый игрок, и, кажется, тогда я назвал .

Затем было что-то вроде: «Ладно, дубль два. Теперь ты скажешь «Роналду». Так что для них это было очень важно, но для меня это было не так уж важно, – сказал норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам.