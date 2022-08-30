Тулуза – ПСЖ 31.08.2022 Лига 1, прогноз на футбольный матч

В последний день уходящего лета во французской Лиге 1 пройдет матч 5-го тура между «Тулузой» и «ПСЖ», между действующим чемпионом Франции и между победителем предыдущего сезона Лиги 2, перешедшим в Лигу 1. Игра пройдет 31 августа на тулузском стадионе, известном как «Стадьом де Тулуз» или просто Стадион Тулузы. Начало матча в 22:00.

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Тулуза

Выигравшая Лигу 2 в прошлом сезоне «Тулуза» после 4 туров идет с 5 очками в активе: победа, две ничьи и поражение. Причем поражение она потерпела в 4-м туре от «Нанта» (1:3), хотя к перерыву вела в счете. В плане голов за 4 тура дважды отличились бразилец Рафаэл Ратао и нидерландец Тейс Даллинга, по одному голу забили марроканец Закария Абухляль и англичанин Рис Хили. Впрочем, и соперники у клуба были не ахти: победу они одержали над «Труа», а ничью разыграли дважды с «Ниццей» и «Лорьяном». Испытание в лице «ПСЖ» будет самым серьезным для клуба с начала сезона: нет у клуба желания вылетать в Лигу 2 в очередной раз.

ПСЖ

Если бы не ничья против «Монако», то парижане шли бы и дальше без каких-либо очковых потерь, но в 4-м туре монегаски сыграли вничью с «ПСЖ», набрав итого 10 очков вместо 12 ожидаемых. На относительно ранний гол Кевина Фолланда, получившего голевую передачу от… правильно, Александра Головина, парижане ответили только во втором тайме усилиями Неймара, хотя моментов имели уйму. Чего только стоит штанга, которая дважды в первом тайме спасла «Монако» от пропущенного гола. И все же в стратегическом плане ничья для «ПСЖ» не страшна, и поэтому к «Тулузе» они подойдут без опасений.

Прогноз

Обратимся к БК Winline и узнаем, какие коэффициенты на события в матче предлагаются этой букмекерской конторой. Говорить об исходах мы не будем подробно: на ничью предлагается кэф 7.2, на победу «Тулузы» – 12.0. Ну а про кэф 1.21 на ПСЖ даже смысла нет упоминать. Две ничьи подряд у парижан хоть и могут произойти, но будем считать, что Кристоф Гальтье не позволит своей команде второй раз подряд промазать в очковом плане и недосчитаться еще одной победы. Разговоры о том, может ли «Тулуза» вопреки всем прогнозам взять три очка, оставим только ее ярым фанатам и просто любителям сенсаций.

Перейдем к тоталу, который интересует многих намного больше, чем исход. Предпочтительным выглядит тотал больше 3.0 с коэффициентом 1.47, тотал больше 3.5 здесь передается с кэфом 1.84, на тотал больше 4.0 кэф достигает уже отметки 2.31, а тотал больше 4.5 уже идет с коэффициентом 2.77. Если говорить о тотале меньше какой-либо отметки, то тотал меньше 4.0 предлагается с кэфом 1.59, меньше 3.5 – с кэфом 1.97, а меньше 3.0 – с кэфом 2.63. Хотя надо учитывать, что и времени между двумя матчами пройдет уж очень немного, так что большого тотала трудно будет дождаться.

Обозначим также индивидуальный тотал. Для «Тулузы», которая является номинальной хозяйкой поля, вероятность пробить тотал больше 0.5 выражена кэфом 1.69, а тотал меньше 1.5 – кэфом 1.19. То есть не факт, что они вообще забьют. Ну а у «ПСЖ» отметка 0.5 и вовсе не обсуждается: на их тотал больше 1.5 предлагается кэф 1.21, на тотал больше 2.5 – кэф 1.78, на тотал больше 3.5 – кэф 2.66. Даже с учетом крайне небольшого отдыха у них есть силы, чтобы забить минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 (кэф 1.78)

Усталость у «ПСЖ» наблюдается после матча против «Монако», однако нет никаких аргументов в пользу того, чтобы этим воспользовалась «Тулуза». Может быть, она и забьет, но это ее от второго поражения точно не убережет. Помешать Парижу победить может только он сам, не реализуя выгодные моменты и попадая в штангу из убойного положения.

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Где смотреть Тулуза – ПСЖ