Марко ван Бастен убежден, что вингер Антони не стоит 100 миллионов евро.

Именно такую сумму с учетом бонусов заплатит «Аяксу» за бразильца. Сегодня трансфер был подтвержден официально.

«Стоит ли 100 млн евро? Даже близко нет. Пока он не показал ничего особенного.

Да, безусловно, он провел несколько хороших игр. Но в последние два года он был не столь эффективен.

Очень часто он теряет мяч, ошибается. Вингер может терять мяч, но всему есть предел. Если ты идешь в дриблинг каждый раз, когда получаешь мяч, и теряешь его в семи случаях из десяти…

Стоит обратить внимание на то, как часто он теряет мяч», – сказал бывший нападающий и сборной Нидерландов.